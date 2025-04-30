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لبنان

دورية فرنسية تابعة لليونيفيل تلقي قنابل مسيلة للدموع بإتجاه مواطنين في بلدة قانا

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:44
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قامت دورية فرنسية تابعة لليونيفيل بإلقاء قنابل مسيلة للدموع بإتجاه مواطنين في بلدة قانا لتفرقتهم بعدما قاموا بإعتراضها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وكان الأهالي قاموا بمنع الدورية من الدخول إلى البلدة من دون مرافقة الجيش.
 
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