دورية فرنسية تابعة لليونيفيل تلقي قنابل مسيلة للدموع بإتجاه مواطنين في بلدة قانا

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قامت دورية فرنسية تابعة لليونيفيل بإلقاء قنابل مسيلة للدموع بإتجاه مواطنين في بلدة قانا لتفرقتهم بعدما قاموا بإعتراضها، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكان الأهالي قاموا بمنع الدورية من الدخول إلى البلدة من دون مرافقة الجيش.