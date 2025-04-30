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لبنان

اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:49
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دعت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى اجتماع استثنائي يعقد في دار الطائفة في فردان، وذلك الساعة الرابعة من عصر اليوم الاربعاء 30-4-2025، بحضور رئيس المجلس سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى والنائب السابق وليد جنبلاط ووزراء ونواب الطائفة وقضاة ومشايخ، وذلك لمناقشة  لمناقشة الاحداث الدامية التي يتعرض لها ابناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا واتخاذ الموقف المناسب منها.
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