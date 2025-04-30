اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

دعت للمجلس المذهبي لطائفة إلى اجتماع استثنائي يعقد الطائفة في ، وذلك الساعة الرابعة من عصر اليوم الاربعاء 30-4-2025، بحضور رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور والنائب السابق ووزراء ونواب الطائفة وقضاة ومشايخ، وذلك لمناقشة لمناقشة الاحداث الدامية التي يتعرض لها ابناء في واتخاذ الموقف المناسب منها.

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