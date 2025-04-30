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لبنان

عام جديد من التقليد.. "امشِ مع الينبوع" لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

نايلة عازار - Nayla Azar

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Lebanon 24
30-04-2025 | 05:30
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"امشِ مع الينبوع" تقليدٌ مميزٌ منذ ٢٣ عامًا، يتجدد في كل سنة، حيث يجتمع الأصدقاء وأفراد عائلة "مركز الينبوع" في فعاليةٍ احتفاليةٍ مميزةٍ ويسيرون على درب طويل دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة.
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مع كل خطوة بترسم بسمة.. ومع كل بسمة بتفرح قلوب.. هذه هي القاعدة الذهبية لمركز "الينبوع"، والتي تشكل الشعار السنوي لمسيرة سيراً على الاقدام والذي ينطلق من مجمع فؤاد شهاب الى جميع شوارع مدينة جونيه بمشاركة الآلاف مع شبيبة هذا المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.
"الينبوع" مركز غير سكني مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهليهم وتعليمهم، مقره في ساحل علما، في جونيه، تأسس العام 1993، ويتمتع بخبرة لأكثر من 25 سنة، ويسعى الى تحسين نوعية حياة أطفاله وشبيبته وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
ويعمل في مشاغل المركز نهاراً حوالى 60 شابا وشابة تبدأ اعمارهم من 14 عاما. وقد تخرج من "الينبوع" 10 اشخاص يعملون خارجه، اكثريتهم في شركة "سانيتا" والباقون في مؤسسة تجارية او في اكثر من مطعم.
وفي مسعى لاعادة احياء عمله وتقديم الدعم له، يحضر مركز الينبوع الى يوم رياضي بامتياز، في 11 أيار 2025 حيث بدأ الترويج لهذا اليوم عبر ملصقات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لحصد اكبر عدد من المشاركين.
ويشير القيمون على المسيرة الى ان "المشاركين سيسيرون يدا بيد مع شبيبة "الينبوع" وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسيرة واحدة، بما سيظهر مرة اضافية ان ذوي الاحتياجات الخاصة هن اناس يحق لهم ان يتعرفوا على الناس، وان يفرحوا مثلهم ومعهم، لا بل ان يكونوا مصدر فرح لهم، تمهيدا لزوال الاعتقاد الخاطئ لدى الكثيرين، والذي يقوم على ان هذا الشخص عنيف او يستحق الشفقة، وهذا غير صحيح على الاطلاق."
هذا النشاط، الذي يشارك فيه العديد من الفنانين والمشاهير، ويرعاه الاعلامي طوني بارود، يسعى منظموه الى الحصول على دعم شعبي اكبر لرفع مستوى الوعي بذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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نايلة عازار - Nayla Azar

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