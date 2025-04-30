عام جديد من التقليد.. "امشِ مع الينبوع" لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

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"امشِ مع الينبوع" تقليدٌ مميزٌ منذ ٢٣ عامًا، يتجدد في كل سنة، حيث يجتمع الأصدقاء وأفراد عائلة "مركز الينبوع" في فعاليةٍ احتفاليةٍ مميزةٍ ويسيرون على دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة.مع كل خطوة بترسم بسمة.. ومع كل بسمة بتفرح قلوب.. هذه هي الذهبية لمركز "الينبوع"، والتي تشكل الشعار السنوي لمسيرة سيراً على الاقدام والذي ينطلق من الى جميع شوارع بمشاركة الآلاف مع هذا المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة."الينبوع" مركز غير سكني مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهليهم وتعليمهم، مقره في ، في ، تأسس العام 1993، ويتمتع بخبرة لأكثر من 25 سنة، ويسعى الى تحسين نوعية حياة أطفاله وشبيبته وتسهيل اندماجهم في المجتمع.ويعمل في مشاغل المركز نهاراً حوالى 60 شابا وشابة تبدأ اعمارهم من 14 عاما. وقد تخرج من "الينبوع" 10 اشخاص يعملون خارجه، اكثريتهم في شركة "سانيتا" والباقون في مؤسسة تجارية او في اكثر من مطعم.وفي مسعى لاعادة احياء عمله وتقديم الدعم له، يحضر مركز الينبوع الى يوم بامتياز، في 11 أيار 2025 حيث بدأ الترويج لهذا اليوم عبر ملصقات على صفحاته على ، لحصد اكبر عدد من المشاركين.ويشير القيمون على المسيرة الى ان "المشاركين سيسيرون يدا بيد مع شبيبة "الينبوع" وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسيرة واحدة، بما سيظهر مرة اضافية ان ذوي الاحتياجات الخاصة هن اناس يحق لهم ان يتعرفوا على الناس، وان يفرحوا مثلهم ومعهم، لا بل ان يكونوا مصدر فرح لهم، تمهيدا لزوال الاعتقاد الخاطئ لدى الكثيرين، والذي يقوم على ان هذا الشخص عنيف او يستحق الشفقة، وهذا غير صحيح على الاطلاق."هذا النشاط، الذي يشارك فيه العديد من الفنانين والمشاهير، ويرعاه الاعلامي ، يسعى منظموه الى الحصول على دعم شعبي اكبر لرفع مستوى الوعي بذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا.