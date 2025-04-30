Advertisement

لبنان

العثور على جثة شخص من التابعية السورية في ارزي

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1353818-638816108679532240.jpg
Doc-P-1353818-638816108679532240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم العثور على جثة شخص من التابعية السورية في ارزي الجنوبية والمعلومات الأولية ترجح فرضية الانتحار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادثة .
 
مواضيع ذات صلة
في بلدة عشقوت... العثور على جثة شخص
lebanon 24
30/04/2025 15:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": شهيدان من التابعية السورية وجريح لبناني آخر إثر استهداف إسرائيلي لسيارة في منطقة سهل الخيام - جنوب لبنان
lebanon 24
30/04/2025 15:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... العثور على جثة مقطوعة الرأس في البحر!
lebanon 24
30/04/2025 15:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... العثور على جثة متفحمة
lebanon 24
30/04/2025 15:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2025-04-30
07:54 | 2025-04-30
07:48 | 2025-04-30
07:40 | 2025-04-30
07:38 | 2025-04-30
07:37 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24