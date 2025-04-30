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لبنان

لائحة "حالات الغد": نعدكم أن نبقى على عهدنا

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:57
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صدر عن لائحة "حالات الغد" برئاسة جاد باسيل البيان الآتي:
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"مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي في الرابع من أيار، نتوجّه  إلى كل بيت، وكل فرد في بلدتنا العزيزة، برسالة محبّة ومسؤولية، نابعة من التزامنا الصادق تجاهها، ومن إيماننا الراسخ بقدرتنا جميعًا على إحداث التغيير الحقيقي الذي تستحقّه.
لقد لمسنا في الأيام الماضية تجاوبًا شعبيًّا واسعًا، واحتضانًا صادقًا من الأهالي، عبّر عنه كثيرون في لقاءاتهم، ومواقفهم، وكلماتهم المشجّعة، فكان ذلك حافزًا إضافيًا لنا لمواصلة الطريق بثقة وثبات.
نحن نرى في هذا التأييد الواسع دلالة على وعي أبناء حالات، واستعدادهم  للانخراط اكثر في المبادرة نحو إدارة بلدية حديثة ونزيهة وفعالة.
نؤكّد لأهلنا أنّ كل بند من بنود برنامجنا، وكل فكرة حملناها، وكل وعد قطعناه...كل ذلك كان رؤية مدروسة، وخطة قابلة للتنفيذ، ومرآة لما عبّر عنه المواطنون من حاجات وتطلعات.
إنّ الارتياح العام الذي لمسناه بين الناس، هو في صلب مسؤوليتنا،  والدافع الأوّل والأخير لنبقى أوفياء لما بدأناه، ساعين بكل جدّ لنكون على قدر الثقة، وعلى مستوى الأمانة.
إنّ الانتخابات البلدية ليست محطة شكلية، ولا مناسبة عابرة بل إنها لحظة القرار وهي المسار الديموقراطي الذي يتيح لكلّ فرد منكم أن يكون شريكًا في رسم مستقبل بلدته، وتحديد وجهتها للسنوات المقبلة.
من هنا، فإنّنا ندعوكم بإخلاص، ومن القلب، إلى أوسع مشاركة يوم الأحد 4 أيار، والتوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لاختيار اللائحة التي تمثّلكم فعلًا، وتعبّر عن صوت الناس، لا عن المصالح الضيقة.
صوتكم ليس رقمًا، بل قوّة وهو الأداة التي تصنع الفارق، وتُحدث التحوّل، وتمنح التفويض لمن يستحقّ.
وبتصويتكم الكامل للائحة "حالات الغد"، تُعطون البلدة فرصة حقيقية للنهضة والمضي قدما على سكّة الحداثة والشفافية والعدالة الاجتماعية.
نعدكم  أن نبقى على عهدنا:
بلدية لا تتفرّج، بل تعمل.
بلدية لا تتسلّط، بل تُشرك الناس.
بلدية تحقق الانجازات.
لنجعل من 4 أيار يومًا لكرامة حالات، وصوتها، ومصلحتها العامة.
معًا نبني ونقرّر وننتصر لتبقى حالات دائما افضل ."
مع فائق الاحترام والتقدير
لائحة حالات الغد

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