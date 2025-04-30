اتصالات رفيعة المستوى لشيخ العقل والقيادة السياسية لتطويق الاحداث الدامية في سوريا واجتماع استثنائي للمجلس المذهبي

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أجرى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور اليوم سلسلة اتصالات محلية وخارجية ضمن المساعي التنسيقية مع القيادة السياسية التي تتابع اتصالاتها على اعلى المستويات، والهادفة لتطويق الاحداث الدامية الحاصلة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في ، وابرزها مع مفتي سوريا الشيخ اسامة ومفتي الشيخ ، لاستدراك المخاطر جرّاء الحوادث المفتعلة، والاعتداءات التي تعرّض ويتعرّض لها ابناء الطائفة.ويؤكد شيخ العقل في هذا الصدد، بأن "اهلنا الشرفاء في جرمانا وأشرفية صحنايا، جديرون بالدفاع عن انفسهم وعن اعراضهم وارضهم، وعقلاؤهم قادرون على افراغ الجهد لوأد الفتنة، التي يسعى لاشعالها المتربصون بالبلاد شرا، كما ان المشايخ الأجلاّء يرفعون الصلوات لحماية وصون الاهل والاعراض، ويهيبون باخوانهم إتقاء الشر وضبط النفس الى اقصى الحدود واستنكار كل ما يسيء الى المقدسات والكرامات، منعا لتدهور الاوضاع وتنقل الفتن على نحو اكبر".وفي هذا الاطار دعت للمجلس المذهبي لطائفة إلى اجتماع استثنائي يعقد الطائفة في ، وذلك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الاربعاء ، بحضور رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى والاستاذ ووزراء ونواب الطائفة وقضاة ومشايخ، لمناقشة التوترات المتنقلة في سوريا والاعتداءت الحاصلة على ابناء في واتخاذ الموقف المناسب منها.