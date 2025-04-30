رئيس مرفأ طرابلس هنأ العمال في عيدهم

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وجه رئيس عمال وأجراء مرفأ ، خلال اجتماع للنقابة في حرم مرفأ طرابلس،" تحية اكبار الى جميع العمال على الاراضي بعامة ومرفأ طرابلس بخاصة، بمناسبة الاول من ايار عيد العمال"، مثنيا على" الدور الفعال الذي يلعبونه في بناء المجتمع، مشددا على "تكاتف ووحدتها من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية".وقال بعد الاجتماع: "يا عمال مرفأ طرابلس يا من لا تهدأ سواعدكم ولا تنكسر عزيمتكم في هذا المرفأ، حيث تلتقي اليابسة بالبحر، تقفون أنتم كجدار الصد الأول، وتحمون الرزق، وتمنحون المرفأ نبضه اليومي".اضاف: "في عيدكم، لا نحتفل بالكلمات، بل بالفخر بكم، لهذا أنتم العمود الفقري لهذا المرفق الحيوي، لا تستخدم الإنجاز دون أن تستخدم تعبكم، ولا يبني من دون عرق جباهكم. أنتم القلب النابض لاقتصاد ، وسواعدكم هي التي تتبنى وتتحمل وتبحر بالأمل، في مواجهة الظروف الصعبة والتحديات اليومية، تثبتون كل يوم أن الكرامة لا تشترى، وأن العمل بشرف هو أعظم وسام في هذا اليوم العظيم".وختم:"نحيي فيكم الكبرياء المهني، ونقف إجلالا لكل من عمل بصدق وأمانة، كل عام وأنتم بخير، وكل عيد عمال وأنتم الشرف الواقف على ارصفة التعب".