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لبنان

رئيس مرفأ طرابلس هنأ العمال في عيدهم

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:05
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وجه رئيس عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد سعيد، خلال اجتماع للنقابة في حرم مرفأ طرابلس،" تحية اكبار الى جميع العمال على الاراضي اللبنانية بعامة ومرفأ طرابلس بخاصة، بمناسبة الاول من ايار عيد العمال"، مثنيا على" الدور الفعال الذي يلعبونه في بناء المجتمع، مشددا على "تكاتف القوى العاملة ووحدتها من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية".
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 وقال بعد الاجتماع: "يا عمال مرفأ طرابلس يا من لا تهدأ سواعدكم ولا تنكسر عزيمتكم في هذا المرفأ، حيث تلتقي اليابسة بالبحر، تقفون أنتم كجدار الصد الأول، وتحمون الرزق، وتمنحون المرفأ نبضه اليومي".

اضاف: "في عيدكم، لا نحتفل بالكلمات، بل بالفخر بكم، لهذا أنتم العمود الفقري لهذا المرفق الحيوي، لا تستخدم الإنجاز دون أن تستخدم تعبكم، ولا يبني المستقبل من دون عرق جباهكم. أنتم القلب النابض لاقتصاد الشمال، وسواعدكم هي التي تتبنى وتتحمل وتبحر بالأمل، في مواجهة الظروف الصعبة والتحديات اليومية، تثبتون كل يوم أن الكرامة لا تشترى، وأن العمل بشرف هو أعظم وسام في هذا اليوم العظيم".

وختم:"نحيي فيكم الكبرياء المهني، ونقف إجلالا لكل من عمل بصدق وأمانة، كل عام وأنتم بخير، وكل عيد عمال وأنتم الشرف الواقف على ارصفة التعب".
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