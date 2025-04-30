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لبنان

بايراقداريان افتتحت ورشة عمل لتدريب طلاب الماستر في كلية التربية

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:10
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نظمت وزارة الشباب والرياضة - مصلحة الرياضة بالتنسيق مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية، ورشة عمل متخصصة لتدريب طلاب الماستر في الكلية على إجراء الكشف الميداني على الجمعيات الرياضية وتنفيذ التدريب العملي المطلوب منهم في الجمعيات والاتحادات الرياضية تطبيقاً للنظريات العلمية التربوية التي يتم تدريسها لهم.
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وفي الافتتاح، تحدثت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان فقالت "كما يعلم الجميع، فإن التدريب الميدانيّ هو الذي يَربطُ بين الجانب النظريّ، أو المعرفة المُكتسَبة، والجانب العَمَليّ، أو العمل المُنتَج، وهو الوسيلة الفعّالة لمساعدة الطالب على اكتساب قدرات ومهارات جديدة، وتمكينه من توسيع مفاهيمه، وتعديل اتّجاهاته، وترسيخ قدرته على الابتكار والإبداع والتجديد".

وأضافت "يُتيحُ التدريب الميدانيّ أمام الطالب فرصة للتفاعُل والتعاوُن مع المُدرِّبين ذوي الخبرة في مجال العَمَل الميداني، ويَمنحُهم مستوىً عالٍ من الشعور الإيجابيّ، والرضى نحو المهنة التي يستعدون للالتحاق بها، ويساعدهم على فَهْم احتياجات وخصائص البيئة التي يفترض أن يعملوا فيها".

وقالت : "إنطلاقاً من هذه العناوين الهامة، أُرحّب بكم في وزارة الشباب والرياضة، التي تمتلك في صلاحياتها مجالات عمل عديدة تبدأ بالشباب وتمرّ بالكشافة والمرشدات وتصل الى الرياضة والمنشآت وما بينهم من واجبات الترخيص والتأكد من استيفاء الأندية للشروط القانونية والرقابة الدائمة والكشف والمسح الميداني . هذه العناوين وسواها، هي التي تمثل مساحة  التدريب الميدانيّ، الذي يُشكل بدوره بالنسبة اليكم، الحلقة العملية في شهادة الماستر في اختصاصكم الهام، التربية البدنية، وفي الجامعة الأحبّ الى القلب، الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن".

وتابعت  "يهمنّي أنّ أثني على اختياركم لهذا الاختصاص، التربية الرياضية، فنحن بحاجة الى كوادر رياضية شابة تتولى تدريب الاجيال المستقبلية في المدارس والجامعات، وستكون لكم مشاركتكم في مسعانا للإصلاح الرياضي، الذي يبدأ من القاعدة، لفرز الحقيقي من الوهمي، توّصلاً إلى رياضة سليمة ونظيفة. ويهمنّي أيضاً أنّ أثني على التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكلية التربية في الجامعة اللبنانية، الذي يحقق فائدة مشتركة، ويفسح في المجال امامكم، كطلاب للماستر في اختصاص التربية الرياضية للمساهمة في تنفيذ التدريب العملي المطلوب منكم في الجمعيات والاتحادات الرياضية تطبيقاً للنظريات العلمية التربوية التي يتم تدريسها لكم".

وختمت وزيرة الشباب والرياضة "مجدداً، أهلا وسهلاً بكم في وزارة الشباب والرياضة، وأتمنى أن تمثل ورشة العمل هذه فرصة لكم للاستفادة من الخبرات الموجودة لدينا، وضخ الدماء العمليّة في تجربتكم النظريّة".

وتضمنت ورشة العمل التي أدارتها رئيسة مصلحة الرياضة أندره نصور والفني الرياضي المتخصص يامن دمج، لمحة عن تاريخ الوزارة وشرحاً للمرسوم 3196 (تنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة) والقرار رقم 90 وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وتفصيلا عن الشروط الفنية للترخيص في لعبتيّ كرة السلة وكرة الطاولة.
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