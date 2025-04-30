المفتي قبلان: لا بدّ من فهم الضرورات اللبنانية جيداً حتى لا تتحول الضغوط الدولية إلى برميل بارود

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أصدر المفتي البيان التالي: "لأنه لا يمكن التفريق بين الجنوب وبيروت وبقية المحافظات ، ولأن أهل الجنوب قربان التضحية التاريخية من أجل ، ولأن العيش المشترك التزامات مشتركة وعطاءات متبادلة، المطلوب من رئيس سلام زيادة عمل وطني للضاحية الجنوبية ليطَّلع بنفسه على الأثمان السيادية الهائلة التي دفعتها الضاحية والجنوب والبقاع من أجل ، وليرى بأم العين حقيقة الركام الوطني الهائل على الأرض، وهو ركام بحجم سيادة وطن وقيامة بلد عزيز مثل لبنان، والقضية قضية شعب وناس وسيادة بلد قبل أي شيء آخر".وقال:"لا بدّ من فهم الضرورات اللبنانية جيداً حتى لا تتحول الضغوط الدولية إلى برميل ، واللحظة لتأكيد بوجه الإرهاب وتعزيز القوة الوطنية الشاملة بوجه أعتى قوة إقليمية إرهابية مدعومة ، والتوقيت الوطني ضرورة للتلاقي وتأكيد الثوابت الميثاقية، واللحظة لحظة تاريخية من أجل لبنان".