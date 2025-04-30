Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: لا بدّ من فهم الضرورات اللبنانية جيداً حتى لا تتحول الضغوط الدولية إلى برميل بارود

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1353832-638816121258784927.png
Doc-P-1353832-638816121258784927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لأنه لا يمكن التفريق بين الجنوب وبيروت وبقية المحافظات اللبنانية، ولأن أهل الجنوب قربان التضحية التاريخية من أجل هذا البلد، ولأن العيش المشترك التزامات مشتركة وعطاءات متبادلة، المطلوب من رئيس الحكومة اللبنانية السيد نواف سلام زيادة عمل وطني للضاحية الجنوبية ليطَّلع بنفسه على الأثمان السيادية الهائلة التي دفعتها الضاحية والجنوب والبقاع من أجل لبنان، وليرى بأم العين  حقيقة الركام الوطني الهائل على الأرض، وهو ركام بحجم سيادة وطن وقيامة بلد عزيز مثل لبنان، والقضية قضية شعب وناس وسيادة بلد قبل أي شيء آخر".
Advertisement

وقال:"لا بدّ من فهم الضرورات اللبنانية جيداً حتى لا تتحول الضغوط الدولية إلى برميل بارود، واللحظة لتأكيد التضامن الوطني بوجه الإرهاب الصهيوني وتعزيز القوة الوطنية الشاملة بوجه أعتى قوة إقليمية إرهابية مدعومة من واشنطن، والتوقيت الوطني ضرورة للتلاقي وتأكيد الثوابت الميثاقية، واللحظة لحظة تاريخية من أجل لبنان".
مواضيع ذات صلة
قبلان: عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها لا بد من البحث عن وسيلة للحماية
lebanon 24
30/04/2025 15:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: نحن الآن في مرحلة نكون أو لا نكون
lebanon 24
30/04/2025 15:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لا سيادة للبنان بدون قوة ومقاومة
lebanon 24
30/04/2025 15:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: الدولة بسيادتها وعزّة نفسها الوطنية ومن لا سيادة له ولا عزّة لا دولة له
lebanon 24
30/04/2025 15:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2025-04-30
07:54 | 2025-04-30
07:48 | 2025-04-30
07:40 | 2025-04-30
07:38 | 2025-04-30
07:37 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24