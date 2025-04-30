الأمطار عائدة وانخفاض ملحوظ بالحرارة... هكذا سيكون الطقس

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وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: كتل هوائية دافئة نسبيا محملة بالغبار مصدرها صحراء تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ثم تنخفض ليلا تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى نهاية الأسبوع.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بين 18 و 27، بين 17 و 26، وزحلة بين 13 و27 درجة.



-الطقس المتوقع في :



الأربعاء:



غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (8 درجات) ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح المغبرة لحدود ال 70كلم/س، يرتفع موج البحر خلال الليل وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة مع إحتمال حدوث برق ورعد.



الخميس:



غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال 50 كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال 50 كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: كتل هوائية دافئة نسبيا محملة بالغبار مصدرها صحراء تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ثم تنخفض ليلا تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى نهاية الأسبوع.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بين 18 و 27، بين 17 و 26، وزحلة بين 13 و27 درجة.-الطقس المتوقع في :الأربعاء:غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (8 درجات) ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح المغبرة لحدود ال 70كلم/س، يرتفع موج البحر خلال الليل وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة مع إحتمال حدوث برق ورعد.غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال 50 كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

الجمعة:



غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وبقاء الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال أمطار محلية متفرقة مصحوبة ببرق ورعد.



السبت:



غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل . تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون معها الضباب مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال.



-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة ، في الداخل من 9 الى 25 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نهارا ناشطة، تتحول ليلا إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و50 كم/س، تشتد اعتبارا الظهر فتقارب 70 كم/س.



-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 85 %.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.



-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.



-ساعة : 5,52



-ساعة غروب الشمس: 19,19