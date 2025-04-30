Advertisement

لبنان

الأمطار عائدة وانخفاض ملحوظ بالحرارة... هكذا سيكون الطقس

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1353838-638816125570770275.jpg
Doc-P-1353838-638816125570770275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال 50 كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  كتل هوائية دافئة نسبيا محملة بالغبار مصدرها صحراء سيناء تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ثم تنخفض ليلا تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب تركيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى نهاية الأسبوع.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان:  بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26،  وزحلة بين 13 و27 درجة.

 -الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (8 درجات) ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح المغبرة لحدود ال 70كلم/س، يرتفع موج البحر خلال الليل وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة مع إحتمال حدوث برق ورعد.

الخميس:  

غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس ال 50 كلم/س. تنحسر الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.
 
 
الجمعة:  

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وبقاء الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال أمطار محلية متفرقة مصحوبة ببرق ورعد.

السبت:  

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل . تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون معها الضباب مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة ، في الداخل من 9 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نهارا ناشطة، تتحول ليلا إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و50 كم/س، تشتد اعتبارا من بعد الظهر فتقارب 70 كم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 30 و 85 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19
مواضيع ذات صلة
كتل هوائية باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. اليكم حال الطقس
lebanon 24
30/04/2025 15:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى 29.. موجة غبار ثانية ستضرب لبنان ولكن الطقس سينقلب والأمطار عائدة في هذا الموعد
lebanon 24
30/04/2025 15:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة... الأب إيلي خنيصر: الثلوج عائدة
lebanon 24
30/04/2025 15:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة.. متى يستقرّ الطقس؟
lebanon 24
30/04/2025 15:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2025-04-30
07:54 | 2025-04-30
07:48 | 2025-04-30
07:40 | 2025-04-30
07:38 | 2025-04-30
07:37 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24