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لبنان

البستاني: قطاع النقل بحاجة إلى تفعيل وتحديث

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:26
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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور الاعضاء النواب .
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وقال البستاني بعد الجلسة : "اجتمعت لجنة الاقتصاد وناقشنا مواضيع عدة واقول لا يوجد اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع للنقل حديث، ويراعي السلامة المرورية، واكتشفنا ان هناك مشاكل عديدة يعاني منها القطاع الذي تشوهت صورته بسبب التهريب الذي عانينا منه ،فيجب ان يكون سائق الشاحنة لبنانيا ، وبهذا الموضوع يقولون انه لا يوجد عدد واف من السائقين فأين هم السائقون اللبنانيون، نحن سنقوم بدراسة مع وزارة العمل لنحفز اللبناني لامتهان هذه المهنة".

واضاف:"تطرقنا إلى موضوع المنافسة" ، مطالبا" كلجنة بتطبيق الرقابة"، وقال:" كما ناقشنا موضوع المعاملة بالمثل فيجب أن تكون الرسوم مماثلة كما هناك مشاكل بالنسبة لتسجيل الشاحنات، اذ هناك ضرورة لمشروع القانون سنطرح ذلك كما يجب تحديث الأسطول البري وتفعيل الرقابة فقطاع النقل بحاجة إلى تفعيل وتحديث وسمعت انه لدى الوزارة قانون ستطرحه بهذا الخصوص".
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