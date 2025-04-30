سلامة اختتم زيارته الى الامارات بلقاء مطول مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

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استقبل الشيخ نائب في مكتبه في الوزارة ، الدكتور . جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الثقافي والصناعات الإبداعية.وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة اللبناني.