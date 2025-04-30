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لبنان

سلامة اختتم زيارته الى الامارات بلقاء مطول مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

Lebanon 24
30-04-2025 | 09:41
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استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه في الوزارة ، وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة . جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
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كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الثقافي والصناعات الإبداعية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة اللبناني.
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