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لبنان

يوم الجمعة... جلسة لمجلس الوزراء وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
30-04-2025 | 09:48
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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة، جلسة في السراي الكبير لبحث جدول الأعمال.
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جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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