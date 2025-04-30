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لبنان

لحوم غير مستوفية للشروط وملبوسات بالعبري.. هذا ما ضُبط في الجنوب

Lebanon 24
30-04-2025 | 09:58
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تم تنظيم محضر ضبط في ملحمة بمنطقة دردغيا بسبب وجود لحوم غير مستوفية لشروط التخزين، خلال جولة نفذها مراقبو مصلحة الاقتصاد بالتعاون مع المراقب الصحي في اتحاد بلديات قضاء صور.
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كما قامت دورية ثانية من جهاز الأمن العام بجولة في سوق صيدا التجارية للتحقق من صحة وجود ملبوسات مدون عليها بيانات باللغة العبرية، حيث تم إجراء التحقيق اللازم وإعداد تقرير بالنتيجة.

وفي منطقة الزهراني، نفذت دورية ثالثة عملية كيل ورصرصة لصهريج محروقات في مركز الكيل في منطقة الزهراني .
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