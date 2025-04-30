لحوم غير مستوفية للشروط وملبوسات بالعبري.. هذا ما ضُبط في الجنوب

Advertisement

تم تنظيم محضر ضبط في ملحمة بمنطقة دردغيا بسبب وجود لحوم غير مستوفية لشروط التخزين، خلال جولة نفذها مراقبو مصلحة الاقتصاد بالتعاون مع المراقب الصحي في اتحاد بلديات .كما قامت دورية ثانية من بجولة في سوق التجارية للتحقق من صحة وجود ملبوسات مدون عليها بيانات باللغة ، حيث تم إجراء التحقيق اللازم وإعداد تقرير بالنتيجة.وفي ، نفذت دورية ثالثة عملية كيل ورصرصة لصهريج محروقات في مركز الكيل في منطقة .