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لبنان

هذا ما يفعله مخاتير في يوم عطلتهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2025 | 10:00
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لُوحِظَ أنّه مع اقتراب الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، يعمد بعض المخاتير الذين أعلنوا رسميّاً عن ترشّحهم من جديد، إلى تلبية حاجات المواطنين في أيّام العطل، وخصوصاً يوم السبت.

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ويضع المخاتير أرقام هواتفهم بخدمة المواطنين إذا كانوا بحاجة إلى إفادة سكن أو غيرها من الأوراق الرسميّة التي لا تحتاج توقيعاً أو تنفيذاً من سجل النفوس، في أيّام العطل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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