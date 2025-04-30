هذا ما يفعله مخاتير في يوم عطلتهم



لُوحِظَ أنّه مع اقتراب الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، يعمد بعض المخاتير الذين أعلنوا رسميّاً عن ترشّحهم من جديد، إلى تلبية حاجات المواطنين في أيّام العطل، وخصوصاً يوم السبت.



Advertisement ويضع المخاتير أرقام هواتفهم بخدمة المواطنين إذا كانوا بحاجة إلى إفادة سكن أو غيرها من الأوراق الرسميّة التي لا تحتاج توقيعاً أو تنفيذاً من سجل النفوس، في أيّام العطل. ويضع المخاتير أرقام هواتفهم بخدمة المواطنين إذا كانوا بحاجة إلى إفادة سكن أو غيرها من الأوراق الرسميّة التي لا تحتاج توقيعاً أو تنفيذاً من سجل النفوس، في أيّام العطل.