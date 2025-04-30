لبنان وفرنسا يعززان التعاون القضائي في إطار تحقيقات انفجار المرفأ

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في إطار التعاون القضائي القائم بين وفرنسا، زار وفد قضائي فرنسي بدعوة من الجانب اللبناني، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع التمييزي القاضي والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي .تمحورت الاجتماعات حول تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانبين لتعزيز سير التحقيقات. كما طلب الوفد الفرنسي تزويده بمعلومات محددة لمساعدته في إعداد تقريره الفني النهائي، فيما قدم للقضاء اللبناني المعطيات المتوافرة لديه بشأن التحقيقات الجارية خارج لبنان.وأكد الوفد الفرنسي دعمه الكامل لمسار التحقيقات في لبنان، مشيداً بجو التعاون القائم بين الجانبين، وحرصه على إنجاح هذا المسار بما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. ، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القضائي، وأكدوا أهمية هذا التعاون في تسريع وتيرة التحقيقات.وتم الاتفاق على الحفاظ على سرية مضمون المداولات احتراماً لمبدأ سرية التحقيقات والالتزام بالقواعد القانونية المتبعة.