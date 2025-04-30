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لبنان

لبنان وفرنسا يعززان التعاون القضائي في إطار تحقيقات انفجار المرفأ

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:02
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في إطار التعاون القضائي القائم بين لبنان وفرنسا، زار وفد قضائي فرنسي بيروت بدعوة من الجانب اللبناني، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
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تمحورت الاجتماعات حول تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانبين لتعزيز سير التحقيقات. كما طلب الوفد الفرنسي تزويده بمعلومات محددة لمساعدته في إعداد تقريره الفني النهائي، فيما قدم للقضاء اللبناني المعطيات المتوافرة لديه بشأن التحقيقات الجارية خارج لبنان.

وأكد الوفد الفرنسي دعمه الكامل لمسار التحقيقات في لبنان، مشيداً بجو التعاون القائم بين الجانبين، وحرصه على إنجاح هذا المسار بما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. من جهته، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القضائي، وأكدوا أهمية هذا التعاون في تسريع وتيرة التحقيقات.

وتم الاتفاق على الحفاظ على سرية مضمون المداولات احتراماً لمبدأ سرية التحقيقات والالتزام بالقواعد القانونية المتبعة.
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