بعد وفاة طفلة داخل إحدى الحضانات... بيان لوزارة الصحة

صدر عن المكتب الاعلامي في البيان التالي:

Advertisement

فور تبلغ بخبر وفاة طفلة في احدى الحضانات، توجه وفد من دائرة الأم والطفل في الوزارة وطبابة قضاء كسروان إلى الحضانة وابلغها بناء على توجيهات العامة الدكتور ركان قرار الاقفال الفوري.

وأحال الدكتور ركان ناصر الدين الملف إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق وتحديد ملابسات الحادث المؤسف.

وتترقب الوزارة نتائج التحقيقات الطبية والقضائيّة لإجراء المقتضى وتقرير الخطوات اللاحقة.