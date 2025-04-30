نصار: القاضي والصحافي مدعوان إلى وعي جديد ومسؤولية مضاعفة



Advertisement

شارك في الندوة ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل ، رئيس القاضي ، ورؤساء العديد من المؤسسات القضائية، إلى جانب مجموعة من القضاة والإعلاميين والأكاديميين.



وفي الجلسة الافتتاحية، تحدث عن العلاقة المعقدة بين والإعلام، مشيراً إلى أهمية التوازن بين الحرية والمسؤولية في كل من المجالين، وداعياً إلى وعي جديد من الطرفين لضمان تحقيق العدالة والحرية لخدمة المجتمع. عُقدت ندوة وطنية بعنوان "القاضي والإعلام" في ، تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بدعوة من ودعم من مؤسسة " " – برنامج سيادة القانون في وشمال إفريقيا.شارك في الندوة ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل ، رئيس القاضي ، ورؤساء العديد من المؤسسات القضائية، إلى جانب مجموعة من القضاة والإعلاميين والأكاديميين.وفي الجلسة الافتتاحية، تحدث عن العلاقة المعقدة بين والإعلام، مشيراً إلى أهمية التوازن بين الحرية والمسؤولية في كل من المجالين، وداعياً إلى وعي جديد من الطرفين لضمان تحقيق العدالة والحرية لخدمة المجتمع.

بدوره، عرض القاضي عبود مقاربة قضائية حول العلاقة بين الإعلام والقضاء، مشدداً على ضرورة الاستقلالية والحيادية مع التأكيد على ضرورة التعاون البناء بين المؤسستين.



، اقترح إجراءات لتعزيز العلاقة بين القضاء والإعلام، بما في ذلك تفعيل الإعلام القضائي المتخصص وإنشاء آليات إعلامية رسمية لتوضيح المعلومات القضائية.



كما تم عقد أربع جلسات حوارية تناولت أبرز التحديات المشتركة بين القضاء والإعلام، من بينها "القاضي تحت الضغط الإعلامي" و"هل يحق للقاضي أن يعلق على ؟"، وتطرقت إلى موضوعات مثل بناء ميثاق شرف بين الطرفين.



وخلصت الندوة إلى توصيات بتطوير آليات تعاون فعالة، تنظيم ورش تدريبية مشتركة، وتعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين الإعلام والقضاء لضمان حماية حرية الصحافة واستقلال القضاء.