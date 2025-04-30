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لبنان

ماراثون بيروت.. هذه خريطة المسار

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:15
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تُقيم "جمعيّة بيروت ماراثون" يوم غدّ الخميس، سباقها السنويّ  ”OMT ماراثون بيروت 2025"، بمُشاركة 16 ألف عدّاء وعدّاءة.
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وينطلق المُشاركون من واجهة بيروت البحريّة، باتجاه "زيتونة باي" – كورنيش الواجهة البحريّة، باتجاه منتجع "سان جورج" – المنارة – "الحمّام العسكري" – مدينة ملاهي بيروت، والالتفاف ثم العودة على المسلك الآخر وصولًا إلى فندق فينيسيا – فوق نفق فينيسيا بعكس اتّجاه السير– تقاطع كاراغولا، يميناً باتّجاه بنك عودة، فبلديّة بيروت – الصيفي – تقاطع الجميّزة – شارع الجميّزة – شارع مار مخايل، باتّجاه كورنيش النّهر – جسر الفيات – جسر الواطي، ثم يسارًا من تحت الجسر، وصولًا إلى مدرسة الأورغواي الرسميّة، باتّجاه فرن الشّبّاك – مركز المعارض "بيال"– جامعة الحكمة والعودة على المسلك الآخر إلى سوق الأحد فتقاطع كورنيش النّهر ثم يمينًا فوق جسر برج حمّود – تقاطع مانو فيسارًا باتّجاه مطرانية الأرمن – الطريق البحريّة، وصولًا إلى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه.
 
أما العودة فستكون من امام الثكنة المذكورة على الطريق البحريّة – جسر برج حمّود – مار مخايل – شركة الكهرباء – شارع باستور حتى نهايته، ثم يمينًا فوق الجسر – تقاطع الصيفي يسارًا باتّجاه بلديّة بيروت – تقاطع بنك عودة، ثم يمينًا نحو نقطة الوصول واجهة بيروت البحريّة.
 
 


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