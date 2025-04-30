ماراثون بيروت.. هذه خريطة المسار

تُقيم "جمعيّة " يوم غدّ الخميس، سباقها السنويّ ”OMT ماراثون بيروت 2025"، بمُشاركة 16 ألف عدّاء وعدّاءة.

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وينطلق المُشاركون من واجهة بيروت البحريّة، باتجاه " " – كورنيش الواجهة البحريّة، باتجاه منتجع " " – – "الحمّام العسكري" – مدينة ملاهي بيروت، والالتفاف ثم العودة على المسلك الآخر وصولًا إلى – فوق نفق بعكس اتّجاه السير– تقاطع كاراغولا، يميناً باتّجاه ، فبلديّة بيروت – الصيفي – تقاطع الجميّزة – شارع الجميّزة – ، باتّجاه كورنيش النّهر – جسر الفيات – جسر الواطي، ثم يسارًا من تحت ، وصولًا إلى مدرسة الأورغواي الرسميّة، باتّجاه فرن الشّبّاك – " "– والعودة على المسلك الآخر إلى سوق الأحد فتقاطع كورنيش النّهر ثم يمينًا فوق جسر برج حمّود – تقاطع مانو فيسارًا باتّجاه مطرانية الأرمن – الطريق البحريّة، وصولًا إلى ثكنة اللواء في ضبيه.

أما العودة فستكون من امام الثكنة المذكورة البحريّة – جسر برج حمّود – – شركة الكهرباء – حتى نهايته، ثم يمينًا فوق الجسر – تقاطع الصيفي يسارًا باتّجاه بلديّة بيروت – تقاطع بنك عودة، ثم يمينًا نحو نقطة الوصول واجهة بيروت البحريّة.





