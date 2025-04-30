الحريري: تحية تقدير لكل عامل وعاملة في لبنان

هنأ العمال بعيدهم، وكتب على منصة "أكس: "بمناسبة الأول من أيار، تحية تقدير لكل عامل وعاملة في ، وأتمنى أن يحل العيد المقبل، وتكون فرص العمل قد ارتفعت، والرواتب والأجور قد تحسنت، والتقديمات الصحية والاجتماعية أصبحت أفضل بما يليق بكرامة عمال لبنان وتضحياتهم".

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