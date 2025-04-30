قائد الجيش بحث الأوضاع العامة مع زواره

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل مدير UNOPS في مع وفد مرافق.وكذلك، استقبل وفدا من Middle East Institute، وتناول البحث شؤونا مختلفة.