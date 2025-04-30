Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث الأوضاع العامة مع زواره

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1353968-638816313195300411.png
Doc-P-1353968-638816313195300411.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، النائب وليام طوق، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement

كما استقبل مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في عمان محمد عثمان أكرم مع وفد مرافق.

وكذلك، استقبل وفدا من معهد الشرق الأوسط في واشنطن Middle East Institute، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش بحث مع سيناتور فرنسي الأوضاع في لبنان والمنطقة
lebanon 24
01/05/2025 03:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع مع زواره الأوضاع العامة
lebanon 24
01/05/2025 03:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع زواره في الاوضاع وترأس اجتماع مجلس القضاء الشرعي الأعلى
lebanon 24
01/05/2025 03:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب الصمد وسبل دعم الجيش مع الممثلة المقيمة لـUNDP
lebanon 24
01/05/2025 03:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:04 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:46 | 2025-04-30
17:34 | 2025-04-30
17:04 | 2025-04-30
16:55 | 2025-04-30
16:33 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24