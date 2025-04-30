في انطلياس.. يزرع ويروّج مادة مخدّرة نادرة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات والحد من انتشارها وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم في مختلف المناطق .توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدِّرات المركزي في وحدة عن قيام شخص بزراعة مادة المخدِّر (Magic Mushroom) وترويجها، وهي من أنواع المخدِّرات النادرة والتي يتطلّب تحضيرها أدوات محدّدة وعناية دقيقة، بالإضافة إلى ترويج مواد مخدِّرة أخرى مثل الكريستال ميث والماريجوانا وحشيشة الكيف.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تم تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:م. ح. (مواليد عام 1983، لبناني) مطلوب للقضاء بأربع مذكرات عدلية بجرائم مخدرات.أعطيت الأوامر لتحديد مكانه وتوقيفه بما أمكن من السرعة.بتاريخ 19-4-2025- وبعد رصد ومراقبة دقيقة، قامت دورية من المركزي بالتنسيق مع المختصّ، بمداهمة منزله في محلة وتوقيفه.بتفتيش المنزل، جرى ضبط:– بذور ومواد وأدوات تستعمل في زراعة الفطر المخدِّر.– كمية من الأنابيب الزجاجية التي تُستَخدَم في تعاطي المخدِّرات.– قطعة من حشيشة الكيف.– ميزان حساس عدد /2/.– أكياس تُستَخدَم لتغليف المخدِّرات.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة زراعة الفطر المخدِّر داخل منزله وبترويجه، بالإضافة إلى ترويج مواد مخدِّرة أخرى لعدد كبير من الزبائن.أجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.