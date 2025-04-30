مجزرة بيئية تطال أراضٍ تابعة للأوقاف في منطقة بلاط

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أعلنت جمعيّة الأرض – ، في بيان انها "تلقت عبر منصّة "شرطة الأرض" ، شكوى بشأن مجزرة بيئّية طالت أراضي تابعة للأوقاف في منطقة بلاط – ، فقد تمّ على الغطاء الأخضر بالكامل جرّاء أعمال قطعٍ عشوائيّ لأشجار معمّرة، وحفر الأراضي، وتشويه للمنظر الطبيعي، وبيع التربة لصالح معامل الإسمنت، ما يُشكّل تعدّيًا صارخًا على البيئة والهويّة الطبيعيّة للمنطقة، وانتهاكاً خطيراً للقوانين البيئيّة المرعية الإجراء."ودعت الجمعية البيئي في إلى التحرّك العاجل وفتح تحقيق فوري في هذه الجريمة البيئيّة، وتوقيف المسؤولين عنها وملاحقتهم قانونيًا." وختمت بيانها: "بيئتنا ليست مقلعاً وسلعةً للبيع!".