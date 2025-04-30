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لبنان

"أمل": لاوسع مشاركة في الإنتخابات البلدية

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:55
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دعت هيئة الرئاسة في حركة "أمل" في بيان صدر بعد إجتماعها الدوري، "جماهيرها الى المشاركة الواسعة والفاعلة في إنجاز إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية بإعتباره ركيزة في بناء مجتمعاتنا المحلية وركناً أساسياً في صناعة القرار".
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وشدد ت على أن "المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تسهم في إستكمال عناوين ومسيرة التنمية والنهوض ويرسخ مفهوم المواطنة"، واكدت "وجوب أن يكون هذا الإستحقاق مناسبة للوحدة والتلاحم بين كل العائلات والعشائر في المدن والبلدات والقرى في كافة المحافظات اللبنانية وليس مناسبة للتفرقة والتشرذم على محاور المصالح الشخصية الضيقة".

 واشارت الى ان "الحركة وحزب الله سوف يخوضان هذا الإستحقاق كتفاً إلى كتف تحت هذه العناوين ويدهما ممدودة الى كافة المكونات الأهليه والعائلية والقوى السياسية في كافة المناطق من أجل التعاون لإنجاز الإنتخابات بأرقى صور الديمقراطية بما يلبي تطلعات ومتطلبات أهلنا الأوفياء في التنمية والتقدم ولما فيه مصلحه لبنان واستقراره".

وخص البيان "الناخبين في القرى والبلدات الأمامية التي دمرتها الحرب العدوانية الإسرائيلية بالتأكيد على أن الحركه ستكون الى جانب أهلها في  هذا الإستحقاق بإعتباره وجهاً من من وجوه الصمود وإعادة الاعمار".
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