إطلاق لائحة "بلاط الحرة" ودعم ثلاث لوائح في وادي شحرور العليا

تم اليوم الإعلان عن لائحة "بلاط الحرة" في بلدة بلاط، ، حيث عرض المرشحون كمال ، سيمون القوبا، وستيفاني الناكوزي برنامج اللائحة التي تضم: سامر حنا العتيق، أنطون القصيفي، ستيفاني سامي الناكوزي، سيمون يعقوب القوبا، القصيفي، رامي عساكر، الياس شربل القوبا، إيلي يوسف رزق، فرح، فراس عبدو القصيفي، سعيد يوسف بو سليمان، وماري كلير زعرور.

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في بلدة وادي شحرور ، أعلنت ثلاث لوائح ترشحها للانتخابات البلدية:

- اللائحة الأولى "الوادي منحبّك" تضم 15 مرشحًا: وفاء مراد، كريستيل روبير يارد، أنيس جان شكور، بيار الياس ، جوزف سالم، كميل الفغالي، مارلي سليم الفغالي، وديع عاطف بشاره الفغالي، زاهي ، توفيق طلال مقبل، جوني ديغول الفغالي، اندره سعد، جورج الياس جرجي، ساره ميخائيل ابو مراد، وكريستيان انطون كامل.



- اللائحة الثانية "الوادي للكلّ" تضم 14 مرشحًا: حنا سليم ابو مراد، الياس سعاده، كارول اسبر متري، نبيلة رامح، فانيسا كمال ، جان حارس الشماس، عزيز ادوار الفغالي، انطوان منير مقبل، زياد توفيق ، ايلي يوسف ابو مراد، ماهر سمير ابو مراد، ريتشارد جرجي الطبنجي، طانوس بشارة الفغالي، وجوزف ميشال ابو راجي الفغالي.



- اللائحة الثالثة "الوادي بتستحق" مدعومة من " " والعائلات وتضم 13 مرشحًا: انطوان توفيق شكور، ميلاد جرجي سعاده، الياس حنا سعاده، فادي الياس يعقوب، جرجي توفيق ابو مراد، انطوان ، رامي الياس الفغالي، عزيز ابو مراد، جيلبر رشيد مقبل، انيس جورج الفغالي، هاني عبده الفغالي، هادي جان روحانا، وميرنا نكد نكد.



كما ترشح حنا جرجي سعاده كمرشّح فردي لعضوية وادي شحرور العليا.