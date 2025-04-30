إطلاق لائحة "بلاط الحرة" ودعم ثلاث لوائح في وادي شحرور العليا

تم اليوم الإعلان عن لائحة "بلاط الحرة" في بلدة بلاط، قضاء جبيل
، حيث عرض المرشحون كمال القصيفي
، سيمون القوبا، وستيفاني الناكوزي برنامج اللائحة التي تضم: سامر حنا العتيق، جورج
أنطون القصيفي، ستيفاني سامي الناكوزي، سيمون يعقوب القوبا، كمال يوسف
القصيفي، رامي إيلي
عساكر، الياس شربل القوبا، إيلي يوسف رزق، بيار عازار
فرح، فراس عبدو القصيفي، سعيد يوسف بو سليمان، وماري كلير جوزف
زعرور.
في بلدة وادي شحرور العليا
، أعلنت ثلاث لوائح ترشحها للانتخابات البلدية:
- اللائحة الأولى "الوادي منحبّك" تضم 15 مرشحًا: وفاء الياس ابو
مراد، كريستيل روبير يارد، أنيس جان شكور، بيار الياس سعاده
، جوزف نجيب
سالم، قيصر
كميل الفغالي، مارلي سليم الفغالي، وديع عاطف بشاره الفغالي، زاهي شوقي روحانا
، توفيق طلال مقبل، جوني ديغول الفغالي، ايلي
اندره سعد، جورج الياس جرجي، ساره ميخائيل ابو مراد، وكريستيان انطون كامل.
- اللائحة الثانية "الوادي للكلّ" تضم 14 مرشحًا: حنا سليم ابو مراد، ميراي
الياس سعاده، كارول اسبر الخوري
متري، نبيلة جوزاف
رامح، فانيسا كمال يزبك
، جان حارس الشماس، عزيز ادوار الفغالي، انطوان منير مقبل، زياد توفيق غندور
، ايلي يوسف ابو مراد، ماهر سمير ابو مراد، ريتشارد جرجي الطبنجي، الكسندر
طانوس بشارة الفغالي، وجوزف ميشال ابو راجي الفغالي.
- اللائحة الثالثة "الوادي بتستحق" مدعومة من "القوات اللبنانية
" والعائلات وتضم 13 مرشحًا: انطوان توفيق شكور، ميلاد جرجي سعاده، الياس حنا سعاده، فادي الياس يعقوب، جرجي توفيق ابو مراد، انطوان شارل بدران
، رامي الياس الفغالي، نقولا
عزيز ابو مراد، جيلبر رشيد مقبل، انيس جورج الفغالي، هاني عبده الفغالي، هادي جان روحانا، وميرنا نكد نكد.
كما ترشح حنا جرجي سعاده كمرشّح فردي لعضوية مجلس بلدية
وادي شحرور العليا.