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لبنان

البزري بحث ورئيس مصلحة استثمار مرفأ صيدا الأشغال والأعمال التحسينية المُقرر انطلاقها قريباً

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:05
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إلتقى النائب عبد الرحمن البزري رئيس مجلس إدارة مصلحة إستثمار مرفأ صيدا بالتكليف المهندس عماد الحاج شحادة، حيث جرى البحث في عدد من القضايا المتعلقة بعمل المرفأ ودوره في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة، إضافة إلى سبل تطوير الخدمات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
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كما تمّ التطرق إلى الأشغال والأعمال التحسينية التي من المُقرر أن تنطلق قريباً في المرفأ، بهدف تسهيل آلية العمل وتعزيز فعالية الخدمات المقدّمة.
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