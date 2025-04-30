في السرايا.. اجتماع ناقش تشخيصاً حول مكامن الفساد المالي في لبنان

ترأس اجتماعاً في السرايا عصر اليوم حضره وفد من برئاسة الممثل المقيم للصندوق في فريدريكو ليما والوفد المرافق، وشارك فيه من الجانب اللبناني الدكتور ، ووزراء: المالية ، الطاقة والمياه الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل ، الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، رئيس الاعلى القاضي ، النائب الثالث لحاكم الدكتور سليم رئيس القاضي ، رئيسة مايا دباغ، ومستشارة الرئيس سلام لميا مبيض ومستشار رئيس الجمهورية فرحات.

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وتم خلال الاجتماع عرض لتشخيص حول المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان اجراه صندوق الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات.

وسيتم تحديث هذا التشخيص، وطلب رئيس الحكومة من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات.

ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للاصلاحات المالية التي تخص ادارة ، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وانفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية.

ويبين هذا التشخيص مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن ، ومن المفترض ان ينتهي خلال شهرين وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض اجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.