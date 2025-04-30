Advertisement

لبنان

عن الشبكة الثابتة والإنترنت في النبطية.. خبر سار من وزير الاتصالات!

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1354000-638816354127608501.jpg
Doc-P-1354000-638816354127608501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار وزير الاتصالات شارل الحاج مدينة النبطية، في إطار جولته الجنوبية، يرافقه المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، المدير الفني في "أوجيرو" عماد أبو راشد، مدير التخطيط الاستراتيجي حسام سعد، وعدد من مهندسي الوزارة.
Advertisement

وكانت المحطة الأولى لوزير الاتصالات والوفد المرافق في السرايا الحكومية، حيث كان في استقبالهم النائب هاني قبيسي، ممثل النائب ناصر جابر محمد حجازي، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، ورئيس بلدية النبطية المهندس خضر قديح .

وبعد ذلك، زار الحاج والوفد المرافق مبنى "أوجيرو" وسنترال النبطية، حيث التقى بمديري القطاعات والفروع في النبطية .

وعلى أثر الجولة، قال وزير الاتصالات: "كانت لنا جولة جنوبية للاطلاع على ما خلفه العدوان الاسرائيلي من دمار وخراب، فالخسائر كبيرة جدا، بملايين الدولارات".

وأشار إلى أن "هناك محطات وسنترالات تعرضت للقصف، ولكن بتعاون جبار بين وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركتي ألفا وتاتش استطعنا معالجة الأمر وتصليح حوالى 80 إلى 85 في المئة من الشبكة الثابتة والإنترنت DSL"، وقال: "في شبكتي الخلوي، لدينا أكثر من نصف مليون مشترك، وفي الشبكة الثابتة أكثر من 40 ألف مشترك. وإن النسبة الكبيرة منها عادت إلى الخدمة".

وتحدثت عن "المناطق المحظورة التي لا يمكن دخولها بسبب الوضع الأمني".

وعن حرمان سنترالات النبطية ومنطقتها من شبكة الـ"فايبر أوبتيك" منذ سنوات وحتى اليوم، قال وزير الاتصالات: "لا مشكلة محددة في النبطية ومنطقتها، ولكن كما علمت فإن مشروع شبكة الفايبر أوبتيك كان مقررا قبل الحرب والانهيار الاقتصادي في كل لبنان. وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه مع بداية الانهيار الاقتصادي. أما المراحل الأخرى فاصطدمت بانهيار الليرة، لا سيما أن ما كان مرصودا لها كان بموازنة الليرة اللبنانية، وبات لا ينجز شارعا".

أضاف: "أما الآن، فنحن نعيد العمل بالموازنة الحالية أو المستقبلية من أجل إعادة تشغيل شبكة الفايبر أوبتيك وتفعيل كل خدمات الاتصالات، لأن عائداتها مهمة على الخزينة، وهدفنا الوصول خلال 3 سنوات إلى 500 و700 بيت مشترك، وأن تكون الأبنية قادرة على التقاط الإنترنت أيضا".

وأوضح أن "مداخيل الوزارة تصل إلى وزارة المال، فلا شيء يصل إلى الوزارة"، وقال: "نحن ننتظر الموازنة لنعرف ماذا نصرف، ونأمل في المستقبل أن ـكون هناك آلية كي نعمل كشركتي ألفا وتاتش ونصرف من المداخيل ونعطي الفائض إلى وزارة المال". 


وختم: "أنا في الجنوب، وبين أهلي، فأنا ابن الجنوب، وإن كان هناك من أولوية لشبكة الفايبر أوبتيك فستكون للنبطية".

الأيوبي
وعن شكوى المشتركين من عدم تلبية طلباتهم بتركيب خطوط لعدم وجود أشرطة أو علب فنية، إلا على حساب المشترك، قال الأيوبي:  على ذلك فقال :"قبلب الانهيار، كانت موازتنا بقيمة معينة، ولكن كل ذلك انقلب بسبب تدهور الليرة. أما هذه السنة فالموازنة مقبولة، وباتت لدينا مشاريع وخطط لتأهيل الشبكات".
مواضيع ذات صلة
السلطات السورية تعلن توقف خدمات الاتصالات ‏والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء بسبب تعديات ‏متكررة
lebanon 24
01/05/2025 03:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ سارّ .. هذا ما أعلنه وزير الصحة
lebanon 24
01/05/2025 03:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاتصالات السورية: انقطاع خدمة الإنترنت في المحافظات السورية ناجم عن عمل تخريبي
lebanon 24
01/05/2025 03:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
lebanon 24
01/05/2025 03:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:04 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:46 | 2025-04-30
17:34 | 2025-04-30
17:04 | 2025-04-30
16:55 | 2025-04-30
16:33 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24