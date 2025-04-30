عن انتشار الجيش في الجنوب والسلاح الفلسطيني.. هذا ما قاله عون

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لفت رئيس الجمهورية أنّ الجيش انجز نحو 80 الى 85 في المئة من مهمته في الجنوب، واستمرار يعيق انتشاره الكامل على الحدود.واعتبر في حديث لـ" عربية" أنّ اللبناني تعب من الحرب ولا يرغب في سماع هذه الكلمة من جديد، ولا خيار لدينا إلا الحل الدبلوماسي ولو اخذ بعض الوقت.أضاف:" الجيش يقوم بجهد جبار وينفذ المهمات الموكلة اليه رغم كل الظروف الصعبة وهو يصادر الأسلحة على كافة الأراضي ونطالب دائماً الدول بتجهيزه ومساعدته".أما عن قضية السلاح الفلسطيني في ، قال عون:" الرئيس الفلسطيني سيزور وسيتم التطرق الى السلاح الفلسطيني في لبنان لأنه ملف مهم ولا يمكن اغفاله".أكد عون أنّه مصمم والرئيس رئيس الحكومة على مواجهة المشاكل وايجاد الحلول لها والإرادة على تنفيذها هما ميزتان موجودتان.وقال:" أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة ومفتاح كل المواضيع هو السلم الأهلي، وأي مشكلة في الداخل لا تقارب الا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت ".