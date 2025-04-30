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لبنان

عن انتشار الجيش في الجنوب والسلاح الفلسطيني.. هذا ما قاله عون

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:01
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لفت رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الجيش انجز نحو 80 الى 85 في المئة من مهمته في الجنوب، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشاره الكامل على الحدود.
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واعتبر في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أنّ اللبناني تعب من الحرب ولا يرغب في سماع هذه الكلمة من جديد، ولا خيار لدينا إلا الحل الدبلوماسي ولو اخذ بعض الوقت.

أضاف:" الجيش يقوم بجهد جبار وينفذ المهمات الموكلة اليه رغم كل الظروف الصعبة وهو يصادر الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية ونطالب دائماً الدول بتجهيزه ومساعدته".

أما عن قضية السلاح الفلسطيني في لبنان، قال عون:" الرئيس الفلسطيني سيزور بيروت وسيتم التطرق الى السلاح الفلسطيني في لبنان لأنه ملف مهم ولا يمكن اغفاله".

أكد عون أنّه مصمم والرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام على مواجهة المشاكل وايجاد الحلول لها والإرادة على تنفيذها هما ميزتان موجودتان.

وقال:" أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة لبنان العليا ومفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، وأي مشكلة في الداخل لا تقارب الا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة".
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