Advertisement

لبنان

إطلاق لائحة "عندقت هوية".. هذا برنامجها

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1354022-638816375067818406.png
Doc-P-1354022-638816375067818406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أُطلقت اليوم، رسميًا لائحة "عندقت هوية"، المؤلفة من 15 مرشحًا ومرشحة، في لقاء جمع اهالي بلدة عندقت. 
بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، أعقبه ترحيب بالحضور، مع التأكيد، حسب بيان صدر، أن "عندقت هوية" ليست مجرّد لائحة انتخابية، بل رؤية شاملة تضع كرامة الإنسان أولًا، وتحمل مشروعًا يحاكي حاجات الناس في العمق، من خلال العمل، الشفافية، والالتزام".
Advertisement

كنيسة مار مارون
وتعهدت لائحة "عندقت هوية" "بوضع إعمار كنيسة مار مارون في صلب أولوياتها، ضمن خطة واضحة تمتد على 3 سنوات، وبمشاركة كل أبناء البلدة، لأن الكنيسة ليست حجارة فقط، بل ذاكرة وهوية وروح عندقت".

اللائحة

وضمت اللائحة مجموعة من الشخصيات الفاعلة، تمثل مختلف فئات المجتمع وتغطي طيفًا واسعًا من الخبرات:
كامل درزي – رجل أعمال، رائد في المشاريع الإنمائية.
زياد طربيهأستاذ جامعي وتربوي ونقابي.
اسبرانس الياس – مهندسة زراعية متخصصة بالمشاريع التنموية.
فادي شحود – خبير في تجارة الذهب والألماس.
باتريسيا عواد غصن – ناشطة اجتماعية وسياسية.
إبراهيم قحوش – مهندس كهرباء واستشاري ومدير شركة تصوير دولية.
داليدا داود فرح – أخصائية صحية وناشطة مجتمعية.
روني سطوف – تاجر في مجال الإلكترونيات.
هيكارو جريج تقلا – مديرة موارد بشرية وناشطة حقوقية.
هند عقيقي بيطار – ممرضة وناشطة نسوية وسياسية.
جورج أنطون – موظف سابق في المؤسسة العسكرية وصاحب خبرة إدارية.
ميلاد الشعار – مزارع وخبير في البناء والمشاريع الإنمائية.
إيلي الصباغ – ممرض سابق في المؤسسة العسكرية وصاحب مشروع خاص.
جورج جرجس – مدير في شركة سيارات وناشط اجتماعي.
فؤاد عوض – ابن المؤسسة العسكرية وناشط اجتماعي.

البرنامج

واعلنت لائحة "عندقت هوية" برنامجًا بلديًا يركّز على:
البنية التحتية: تأهيل الطرق، مياه شرب، إنارة بالطاقة الشمسية، بلدية رقمية.
الشباب: مراكز تدريب، قروض مدعومة، رياضة وثقافة.
الصحة: تأسيس مستوصف حديث بالتعاون مع الشركاء.
المغتربون: منصة تفاعلية واستثمارات إنمائية.
البيئة: إدارة نفايات، تشجير، دعم النحل، ممرات بيئية.
المرأة: مشاركة فعلية، ودعم المشاريع المنزلية.
الهوية: دعم الكشاف والمواهب المحلية، تعزيز الثقافة والفن.
الزراعة: رزنامة مناخية، حماية الأراضي، استصلاح أراضي البلدية.
الشفافية: موازنة معلنة، مناقصات مكشوفة، تواصل مباشر مع الناس.

وشدد أعضاء اللائحة على أن "التنافس الانتخابي لا يفسد الود، فـالخصوم ليسوا أعداء، بل أبناء هذه البلدة، وأنهم سيعتمدون سياسة الأبواب المفتوحة، حيث لا مواعيد مسبقة ولا حواجز".

وختم البيان:"عندقت هوية"هي التزام بالناس، بالأرض، وبالهوية، وهي دعوة لأهالي عندقت ليكونوا شركاء فعليين في التغيير، من خلال صوت يعبّر عنهم، وصوت يصون هويتهم".
مواضيع ذات صلة
إعلان "لائحة كرمال عندقت" برئاسة طاني يوسف حنا
lebanon 24
01/05/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة "جاج بيلبقلا" تطلق برنامجها الانتخابي: التغيير الإيجابي يبدأ من هنا
lebanon 24
01/05/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق لائحة "بلاط الحرة" ودعم ثلاث لوائح في وادي شحرور العليا
lebanon 24
01/05/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة" نهضة جونية" وبرنامجها برئاسة فيصل افرام في مهرجان حاشد
lebanon 24
01/05/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:04 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:46 | 2025-04-30
17:34 | 2025-04-30
17:04 | 2025-04-30
16:55 | 2025-04-30
16:33 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24