إطلاق لائحة "عندقت هوية".. هذا برنامجها

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أُطلقت اليوم، رسميًا لائحة "عندقت هوية"، المؤلفة من 15 مرشحًا ومرشحة، في لقاء جمع اهالي بلدة عندقت.بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، أعقبه ترحيب بالحضور، مع التأكيد، حسب بيان صدر، أن "عندقت هوية" ليست مجرّد لائحة انتخابية، بل رؤية شاملة تضع كرامة الإنسان أولًا، وتحمل مشروعًا يحاكي حاجات الناس في العمق، من خلال العمل، الشفافية، والالتزام".وتعهدت لائحة "عندقت هوية" "بوضع إعمار في صلب أولوياتها، ضمن خطة واضحة تمتد على 3 سنوات، وبمشاركة كل أبناء البلدة، لأن الكنيسة ليست حجارة فقط، بل ذاكرة وهوية وروح عندقت".اللائحةوضمت اللائحة مجموعة من الشخصيات الفاعلة، تمثل مختلف فئات المجتمع وتغطي طيفًا واسعًا من الخبرات:كامل – رجل أعمال، رائد في المشاريع الإنمائية.– وتربوي ونقابي.اسبرانس الياس – مهندسة زراعية متخصصة بالمشاريع التنموية.فادي شحود – خبير في تجارة والألماس.باتريسيا غصن – ناشطة اجتماعية وسياسية.إبراهيم قحوش – مهندس كهرباء واستشاري ومدير شركة تصوير دولية.داليدا داود فرح – أخصائية صحية وناشطة مجتمعية.روني سطوف – تاجر في مجال الإلكترونيات.هيكارو جريج تقلا – مديرة موارد بشرية وناشطة حقوقية.هند – ممرضة وناشطة نسوية وسياسية.– موظف سابق في وصاحب خبرة إدارية.ميلاد الشعار – مزارع وخبير في البناء والمشاريع الإنمائية.الصباغ – ممرض سابق في المؤسسة العسكرية وصاحب مشروع خاص.– مدير في شركة سيارات وناشط اجتماعي.عوض – ابن المؤسسة العسكرية وناشط اجتماعي.البرنامجواعلنت لائحة "عندقت هوية" برنامجًا بلديًا يركّز على:البنية التحتية: تأهيل الطرق، مياه شرب، إنارة بالطاقة الشمسية، بلدية رقمية.الشباب: مراكز تدريب، قروض مدعومة، رياضة وثقافة.الصحة: تأسيس مستوصف حديث بالتعاون مع الشركاء.المغتربون: منصة تفاعلية واستثمارات إنمائية.البيئة: إدارة نفايات، تشجير، دعم النحل، ممرات بيئية.المرأة: مشاركة فعلية، ودعم المشاريع المنزلية.الهوية: دعم الكشاف والمواهب المحلية، تعزيز الثقافة والفن.الزراعة: رزنامة مناخية، حماية الأراضي، استصلاح أراضي البلدية.الشفافية: موازنة معلنة، مناقصات مكشوفة، تواصل مباشر مع الناس.وشدد أعضاء اللائحة على أن "التنافس الانتخابي لا يفسد الود، فـالخصوم ليسوا أعداء، بل أبناء هذه البلدة، وأنهم سيعتمدون سياسة الأبواب المفتوحة، حيث لا مواعيد مسبقة ولا حواجز".وختم البيان:"عندقت هوية"هي بالناس، بالأرض، وبالهوية، وهي دعوة لأهالي عندقت ليكونوا شركاء فعليين في التغيير، من خلال صوت يعبّر عنهم، وصوت يصون هويتهم".