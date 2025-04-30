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لبنان

هذا ما قاله وهاب عن أحمد الشرع.. منشور جديد!

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:29
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة "آكس" قائلاً: "مطلوب تدخل دولي لحماية الأقليات في سوريا.. الشرع عاجز تماماً رغم رغبته بوقف الهجمات".
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