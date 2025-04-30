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لبنان

بشأن الانتخابات البلدية... بيان من النائب بوشكيان

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:53
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 صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج بوشكيان البيان التالي حول الانتخابات البلدية :
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"بعد ايام تبدأ المرحلة الاولى لانتخاب المجالس البلدية و الإختيارية ، وهذا إستحقاق يعني كل مواطنة و مواطن، و ينعكس ايجاباً على انماء المدن و البلدات و القرى . وإنني من موقعي كنائب و مواطن ، أُقدِّرُ عاليا اصرار العهد على انجاز هذا الاستحقاق الذي يحمل معه علامات إستعادة الثقة بقدرات اللبنانيين على إدارة شؤون بلداتهم والإسهام بعمليات الانماء و ادارة السلام والازدهار . والشكر موصول لمعالي وزير الداخلية العميد احمد الحجار على رعايته وتنظيمه لهذا الاستحقاق الذي يشجع على ممارسة الديموقراطية و يشجع الشباب خصوصا ،على الإنخراط بعملية النهوض بالبلدات والقرى ويقوّي لديهم الشعور بالانتماء والالتزام والخدمة العامة .

واحب ان أنوّه بشكل خاص بموقف دولة الرئيس نبيه بري ، الذي دعا إلى الحفاظ على روحية العيش التفاعلي بين المواطنين و احترام تمثيل المكونات الأهلية للمدن و البلدات .

وهذا نهج وطنيّ ، له تقديره و إعتباره لدى كل اللبنانيين . و نحن إذْ ندين استمرار الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ، نتطلع إلى الاسراع لوقف الحرب و إحلال السلام و دعم العهد ، بما يؤمّن الثقة بالدولة الحامية والراعية ، لنعيد بناء مستقبل يليق بالوطن".
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