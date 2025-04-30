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لبنان

حتى هذا التاريخ.. استمرار استقبال طلبات الترشيح في سراي زغرتا

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:46
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 يستمر استقبال طلبات الترشيح في سراي زغرتا للانتخابات البلدية والاختيارية قبل ساعات قليلة من موعد اقفال باب الترشح عند الثانية عشرة منتصف هذا الليل، والتي ستجرى في الحادي عشر من أيار.
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وتنشط الدوائر الإدارية في القائمقامية بمتابعة حثيثة من القائمقام ايمان الرافعي من اجل حسن سير العملية. 

وقد بلغ عدد المرشحين عن المقاعد البلدية الى الان اكثر من 600 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين عن المقاعد الاختيارية إلى الآن اكثر  من 150 مرشحاً. 

وكان موظفو البلدية قد عملوا على تجهيز صناديق الاقتراع التي ستوزع في العاشر من أيار على اقلام الاقتراع في اربعة وخمسين بلدة وقرية في قضاء زغرتا والتي بلغ مجمعها  139 قلم اقتراع بلدي و 149 قلم اقتراع اختياري.
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