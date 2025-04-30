حتى هذا التاريخ.. استمرار استقبال طلبات الترشيح في سراي زغرتا

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وتنشط الدوائر الإدارية في القائمقامية بمتابعة حثيثة من القائمقام من اجل العملية.وقد بلغ عدد المرشحين عن المقاعد البلدية الى الان اكثر من 600 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين عن المقاعد الاختيارية إلى الآن اكثر من 150 مرشحاً.وكان قد عملوا على تجهيز صناديق الاقتراع التي ستوزع في العاشر من أيار على اقلام الاقتراع في اربعة وخمسين بلدة وقرية في قضاء زغرتا والتي بلغ مجمعها 139 قلم اقتراع بلدي و 149 قلم اقتراع اختياري.