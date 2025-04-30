جديد حادثة وفاة طفلة رضيعة في ذوق مصبح.. بيان من العائلة

أصدرت عائلة الطفلة الرضيعة كارول بياناً كشفت فيه ملابسات مع حصل مع الطفلة التي فارقت الحياة بعد نقلها إلى إثر وجودها في إحدى الحضانات.

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وذكر بيان العائلة أن الطفلة البالغة من العمر 4 أشهر، نُقلت صبيحة اليوم من حضانة L'enfant choyé في إلى عند الساعة الثامنة والخمسين دقيقة، فكان قد إستقبلها طبيب الطوارئ الدكتور جميل عواضة الذي أكد في تقريره أن الطفلة كانت زرقاء اللون دون نبض، وأضاف: "لقد حاول ه‍ذا الأخير القيام بإنعاش القلب لمدة 45 دقيقة حيث إستعادت لونها بعد الإنعاش لكنها لم تستعد نبض قلبها حيث كان السبب المباشر للوفاة ناتج عن توقف التنفس الناجم عن الإختناق الناجم عن إبتلاع الحليب وإرتداده من المعدة مما تسبب بإنسداد الزلاعيم".