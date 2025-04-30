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لبنان

جديد حادثة وفاة طفلة رضيعة في ذوق مصبح.. بيان من العائلة

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:07
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أصدرت عائلة الطفلة الرضيعة كارول أبو موسى بياناً كشفت فيه ملابسات مع حصل مع الطفلة التي فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان إثر وجودها في إحدى الحضانات.
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وذكر بيان العائلة أن الطفلة البالغة من العمر 4 أشهر، نُقلت صبيحة اليوم من حضانة L'enfant choyé في ذوق مصبح إلى مستشفى سيدة لبنان عند الساعة الثامنة والخمسين دقيقة، فكان قد إستقبلها طبيب الطوارئ الدكتور ابراهيم جميل عواضة الذي أكد في تقريره أن الطفلة كانت زرقاء اللون دون نبض، وأضاف: "لقد حاول ه‍ذا الأخير القيام بإنعاش القلب لمدة 45 دقيقة حيث إستعادت لونها بعد الإنعاش لكنها لم تستعد نبض قلبها حيث كان السبب المباشر للوفاة ناتج عن توقف التنفس الناجم عن الإختناق الناجم عن إبتلاع الحليب وإرتداده من المعدة مما تسبب بإنسداد الزلاعيم".
 
 
وأكمل البيان: "هذا ما أكد عليه الطبيب الشرعي نادر حبيب الحاج في تقريره الطبي وأعلن الوفاة عند الساعة التاسعة وثماني وثلاثون دقيقة، مع الإشارة إلى أن الممرضة  لم تكن موجودة في الحضانة".
 
 
 
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