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لبنان

"تمشيط بالرصاص".. هذا ما حصل في الجنوب

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:21
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أفادت المعلومات بأنّ قوات العدو الإسرائيلي عمدت إلى إطلاق رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان.
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وذكرت المصادر الميدانية أن عملية التمشيط حصلت انطلاقاً من موقع الرادار المُعادي في مزارع شبعا المُحتلة.
 
وتزامن هذا الأمر مع تحليقٍ للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقيّ.
 
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