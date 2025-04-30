"تمشيط بالرصاص".. هذا ما حصل في الجنوب

أفادت المعلومات بأنّ قوات العدو عمدت إلى إطلاق رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة في .

Advertisement

وذكرت المصادر الميدانية أن عملية التمشيط حصلت انطلاقاً من موقع الرادار المُعادي في مزارع شبعا المُحتلة.

وتزامن هذا الأمر مع تحليقٍ للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقيّ.