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لبنان
4 قرارات جديدة لوزير المال... هذا مضمونها
Lebanon 24
30-04-2025
|
13:21
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أصدر وزير المال
ياسين جابر
أربعة قرارات تتعلق بـ"تمديد مهل، من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
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وجاء في القرار الأول: تمدد لغاية 30/05/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من
قانون ضريبة الدخل
.
في القرار الثاني: تمدد لغاية 31/07/2025 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2025.
في القرار الثالث: تمدّد لغاية 31/07/2025 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2025.
في القرار الرابع: تمدد لغاية 31/07/2025 ضمنا، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2025.
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