الدفاع المدني: اخماد حريق في وادي سرحمول في عاليه

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وقد واجهت الفرق تحديات ميدانية جمّة تمثّلت بوعورة المنطقة وانعدام الطرقات المؤدية إلى مواقع الحريق، ما اضطر العناصر إلى مدّ خراطيم المياه لمسافات طويلة واستخدام وسائل إطفاء يدوية، حيث قطعوا مسافات سيرًا على الأقدام بين الأحراج الكثيفة للوصول إلى بؤر النيران، وسط سرعة في الرياح ساهمت باتساع رقعة الحريق. ورغم اشتداد اللهب وتمدّده باتجاه المناطق السكنية، بذلت الفرق جهودًا جبارة في أحراج وادي سرحمول، وتمكنت من تطويقه تدريجيًا، بدعم من عدد من المراكز المجاورة، وتم احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المنازل.وتمكّنت الفرق من السيطرة الكاملة على الحريق في أحراج وادي سرحمول بعد جهود مكثفة استمرّت لساعات، فيما تتواصل في هذه الأثناء عمليات الإطفاء في كفرمتى – قضاء عاليه، حيث تعمل وحدات الدفاع المدني على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المأهولة. وستستمر فرق الدفاع المدني في مراقبة موقع الحريق في سرحمول للتدخل الفوري في حال تجدّد النيران أو دعت الحاجة. وفي سياق متصل، تمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حرائق حرجية لا تقل خطورة اندلعت في كل من بلدات ، كفرقطرا (قضاء عاليه)، وشامات وعبود (قضاء جبيل)، بالإضافة إلى حريقين اندلعا في مكبيّ النفايات في بر الياس والمنارة – البقاع".وجددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى "توخي أقصى درجات الحيطة، تشدد على الامتناع عن إشعال النيران في الأحراج والأعشاب الجافة، نظرًا لما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للثروة البيئية ولسلامة المواطنين، والإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الاتصال بغرفة عملياتها المركزية على الرقم ١٢٥، أو عبر "الواتس اب" على الرقم 70192693".