مفاجأة الطقس في لبنان خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيحصل

كشف المتخصص في الأحوال الجوية الأب أن موجة غبار قوية تضرب منذ مساء اليوم، ومن المتوقع أن تستمر لغاية صباح الخميس.

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وقال الأب أنّ سرعة الرياح ستشتد لتتخطى 80 كم في الساعة في بعض المناطقة، على ان تبدأ الامطار الموحلة بالتساقط خلال يوم الخميس بخاصة بين ساعات الظهيرة والمساء مع عواصف رعدية وحبات البرد.