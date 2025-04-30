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لبنان

مفاجأة الطقس في لبنان خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:53
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كشف المتخصص في الأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر أن موجة غبار قوية تضرب لبنان منذ مساء اليوم، ومن المتوقع أن تستمر لغاية صباح الخميس.
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وقال الأب خنيصر أنّ  سرعة الرياح ستشتد لتتخطى 80 كم في الساعة في بعض المناطقة، على ان تبدأ الامطار الموحلة بالتساقط خلال يوم الخميس بخاصة بين ساعات الظهيرة والمساء مع عواصف رعدية وحبات البرد.
 
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