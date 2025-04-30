إعلان لائحة "روح المينا" للانتخابات البلدية

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تم اليوم الإعلان عن لائحة "روح " للانتخابات البلدية في برئاسة ، خلال احتفال أقيم في فندق "سول دال مينا" بمشاركة عدد من الشخصيات وأبناء المدينة.وتضم اللائحة إلى جانب حداد، كلا من: ، سهير أحمد ليلا، سمير جنزرلي، ، لورين متري، هيثم نجا، ، وسيم حولا، فادي ، ، مصطفى مالطي، عصافيري، نعم ، فؤاد طاق، رامي لاذقاني، ووسيم .وتحدث حداد عن لائحة "روح المينا" فأكد أنها "تشكل نسيج الميناء وروحها وحضورها وتمثل عائلاتها، فهي على مسافة واحدة من كل القيادات السياسية ولا تتبع لأي سياسي وغير محسوبة على أي سياسي، بل هي تمثل أهلها ومجتمعها".وردا على سؤال، قال حداد: "إن لائحتنا تضم ١٧ مرشحا، ونحن حرصنا على أن تكون غير مكتملة، إفساحا في المجال لغيرنا من المرشحين المستقلين ولإعطاء الحرية للناخبين لاختيار من يرونه مناسبا".وأكد أن "لائحة "روح المينا" ستقدم برنامجها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أنها تضم اختصاصيين في قطاعات مختلفة ستجير كلها لمصلحة الميناء"، وقال: "نحن نخوض معركة ديموقراطية ولا نخشى أحدا لأننا نسير في الطريق المستقيمة، ومن لا يسير فيها هو من عليه أن يخاف".وشكر حداد "كل المرشحين ضمن اللائحة وكل المشاركين وإدارة فندق "سول دال مينا"، مؤكدا أن "الموعد المنتظر سيكون يوم الانتخابات لإعلاء كلمة الحق".