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لبنان

"جثة" داخل منزل في بلدة لبنانية.. خبر يكشف التفاصيل

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:31
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عُثر على جثة المدعو "م.ن" الملقب بـ"النمس" من الجنسية الفلسطينية، داخل منزل المواطن "أ.م" في بلدة تل عباس الغربيعكار مصاباً بطلق ناري أدى إلى وفاته على الفور.
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وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية تم استدراجه إلى المنزل، قبل أن يُقتل على خلفية صراعات متعلقة بالإتجار بالمخدرات.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين تمهيداً لتوقيفهم.
 
 
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