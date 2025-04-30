"جثة" داخل منزل في بلدة لبنانية.. خبر يكشف التفاصيل

عُثر على جثة المدعو "م.ن" الملقب بـ"النمس" من الجنسية ، داخل منزل المواطن "أ.م" في بلدة – مصاباً بطلق ناري أدى إلى وفاته على الفور.

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وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية تم استدراجه إلى المنزل، قبل أن يُقتل على خلفية صراعات متعلقة بالإتجار بالمخدرات.



وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين تمهيداً لتوقيفهم.