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لبنان

بسبب الرياح القوية.. هذا ما حصل في عكار!

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:35
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ادت الرياح القوية في منطقة عكار، الى اضرار بالغة بالثروة الحرجية واقتلاع عدد من الاشجار ووقوعها على السيارات في الطرقات العامة.
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كما تطايرت خزانات المياه والواح الطاقة الشمسية عن اسطح المنازل.
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