Advertisement

لبنان

بالصورة- حريق في أحراج بلدة عكار العتيقة... ورئيس البلدية يناشد

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1354091-638816481257316360.jpg
Doc-P-1354091-638816481257316360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 إندلع حريق في منطقة شير النمر، في أحراج بلدة عكار العتيقة، وقد وصلت آليات الدفاع المدني في البلدة الى المكان. ولكن سرعة الهواء غير الاعتيادية وسعت في مساحة الحريق.
Advertisement

وناشد رئيس البلدية محمد خليل، ارسال اليات اخرى للسيطرة عليه قبل أن تلتهم النيران الاخضر واليابس.

مواضيع ذات صلة
اخماد حريق شب ليلا في احد احراج دير القمر
lebanon 24
01/05/2025 03:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يُعزّي بعكار العتيقة وحزرتا بشهيدَي الواجب الوطني
lebanon 24
01/05/2025 03:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... حريق كبير في بلدة حوش السيّد علي
lebanon 24
01/05/2025 03:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. بلدية طرابلس تزيل التعديات والمخالفات
lebanon 24
01/05/2025 03:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:04 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:46 | 2025-04-30
17:34 | 2025-04-30
17:04 | 2025-04-30
16:55 | 2025-04-30
16:33 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24