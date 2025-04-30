عبدالله: نجدد صرختنا بأن العلمنة هي خلاصنا

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"الأول من أيار في كل عام، نجدد التزامنا بقضايا الأنسان وتطوره، نجدد انحيازنا إلى العدالة الاجتماعية، نجدد ثباتنا على فكر ، نجدد صرختنا بأن العلمنة هي خلاصنا، نجدد انتماءنا إلى الاشتراكية الانسانية، نجدد تمسكنا بحرية الرأي والمعتقد، كما نجدد قناعتنا بمبدأ التنوع ضمن الوحدة!".