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لبنان

عبدالله: نجدد صرختنا بأن العلمنة هي خلاصنا

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:27
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 كتب النائب بلال عبد الله، على منصة "اكس":
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"الأول من أيار في كل عام، نجدد التزامنا بقضايا الأنسان وتطوره، نجدد انحيازنا إلى العدالة الاجتماعية، نجدد ثباتنا على فكر كمال جنبلاط، نجدد صرختنا بأن العلمنة هي خلاصنا، نجدد انتماءنا إلى الاشتراكية الانسانية، نجدد تمسكنا بحرية الرأي والمعتقد، كما نجدد قناعتنا بمبدأ التنوع ضمن الوحدة!".
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