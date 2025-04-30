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لبنان

إعلان لائحة كرمالك ميروبا

Lebanon 24
30-04-2025 | 15:27
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 أعلنت لائحة "كرمالك ميروبا" لإنتخابات المجلس البلدي في ميروبا، وضمت: أديب يوسف خليل، هشام فيكتور الشمالي، غريس يوسف سعاده، إيلي سليمان خليل، إيلي ألفرد سعاده، الياس طانيوس خليل، شربل طانيوس بعينو، شربل نعيم نخول، الياس سليمان سعاده، الياس حنا فريفر، بول نقولا خليل وشربل طانيوس سعاده.
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