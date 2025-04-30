إعلان لائحة كرمالك ميروبا

أعلنت لائحة "كرمالك ميروبا" لإنتخابات في ميروبا، وضمت: أديب ، هشام فيكتور ، غريس ، خليل، ألفرد ، خليل، شربل طانيوس بعينو، نخول، سعاده، فريفر، بول خليل وشربل طانيوس سعاده.

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