اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لتعديل الحد الأدنى للأجور

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واغتنم المناسبة لدعوة "إلى إنصاف العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عبر تعديل الحد الأدنى للأجور وإقرار غلاء معيشة وفق احكام قانون غلاء المعيشة، ومن دون أي اجتزاء لهذا القانون او أي تفسير خاطئ وضرورة إقرار نسبة غلاء معيشة وفق الأصول القانونية التي تقسّم الرواتب الى شطور".وختم البيان: "إن الاتحاد إذ يراقب أعمال لجنة المؤشر ويدعم موقف ، فإنه يكرّر دعوته للحكومة إلى معايدة العمال معايدة حقيقية عبر معاملتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقهم بالعيش ".