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لبنان

بشأن لبنان.. كلام فرنسيّ موجه إلى إسرائيل!

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:19
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دعت فرنسا إسرائيل إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس" في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه "يعود للقوّات المسلّحة اللبنانية حصراً تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله".
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وخلال إحاطة إعلامية اليوم أوردتها "فرانس برس"، صرّح كريستوف لوموان الناطق بإسم الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تذكّر بأن إحترام وقف إطلاق النار واجب على كلّ الأطراف بلا استثناء بغية ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الخطّ الأزرق".
 
وتابع: "فرنسا تدعو إسرائيل إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس والانسحاب في أسرع وقت من المواقع الخمسة المحتلّة في الأراضي اللبنانية".
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