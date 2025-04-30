بشأن لبنان.. كلام فرنسيّ موجه إلى إسرائيل!

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وخلال إحاطة إعلامية اليوم أوردتها "فرانس برس"، صرّح كريستوف لوموان الناطق بإسم الخارجية أن "فرنسا تذكّر بأن إحترام وقف إطلاق النار واجب على كلّ الأطراف بلا استثناء بغية ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الخطّ الأزرق".