أعلنت لائحة "صفحة جديدة" في ميروبا

أعلنت لائحة "صفحة جديدة" مرشحيها إلى عضوية في ميروبا لعام ٢٠٢٥ وهم: مروان سليم بعينو، طانيوس فريد ، ،عقل سمعان خليل، ريتا ، جهاد حنا ، الياس يعقوب بو نخول، انطوان ، غسان فرنسيس سعادة، طانيوس ، الياس عقل خليل، انطوان جميل سعادة، شربل فريفر.

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