بسبب الرياح.. شجرة تحطم سيارة في طرابلس

تسببت الرياح القوية التي تشهدها مدينة ، الأربعاء، بسقوط شجرة على إحدى السيارات أثناء مرورها على طريق المعرض، ما أدى إلى أضرار مادية في هيكل السيارة.

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ولم يُسجل أي إصابات في الأرواح، واقتصرت الأضرار على الماديات.