تيّاران في الفاتيكان والكرادلة الأميركيون يريدون بابا هنغاريا

Advertisement

قال ماريو جيرو، المسؤول عن العلاقات الدولية في مجموعة " " العلمانية القريبة من ، في حديث إلى "النهار" إن موعد انعقاد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد خلفًا للبابا الراحل فرنسيس في 7 أيار لا يعني أن الانتخاب سيتم في اليوم نفسه، لكن الموعد هو بداية انعقاد المجمع، والانتخاب قد يستغرق بضعة أيام أو يتم بسرعة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية مهمة جدًا لأنها فترة اجتماع جمعيات الكرادلة العامة التي تضم الكرادلة الذين لا يصوّتون لتجاوزهم ال 80 سنة وعددهم 112، لكن الكرادلة الذين يحق لهم التصويت 133.وأي من الكرادلة هو الأقرب للبابا الراحل؟ قال: "كثير، ومن كل القارات، فهذه المرة المجمع يتألف من كرادلة قادمين من كل أنحاء العالم ولا يعرف بعضهم بعضًا، فهي مناسبة لأن يلتقوا ويتم التعارف في ما بينهم. والكثر كانوا قريبين من وبإمكان المجمع أن يختار من هؤلاء، كما أن العكس ممكن، فهناك الذين كانوا بعيدين عن توجه البابا ويتهمونه بأنه لم يستخدم كثيرًا مؤسسات الكنيسة أو لأنه كان منفتحًا على ديانات أخرى ومؤمنين آخرين أو فتح ثغرات مثلًا داخل الكنيسة لقبول المثلية الجنسية والتنوع. ومنهم من ينتقدونه لقربه من الفقراء ولمواقفه من الهجرة، وخصوصًا لتعلقه بالسلام وهم محافظون جدًا".وتابع أن الكرادلة القريبين من البابا الراحل هم عدد من الإيطاليين وفرنسيا وآسيويًا.وعما إن كان هناك حظ لإيطاليا بأن يكون البابا الجديد منها، ذكر بأنه منذ عام 1978 لم يُنتخب من . لكن اليمين المتطرف يتمنى انتخاب كاردينال هنغاري يفضله الكرادلة الأميركيون، وهو بيتر أردو الذي هو المفضل لدى الكرادلة ، والسياسة لها دور أيضًا في انتخاب البابا. هناك كرادلة من المشرق، من وآخر من ، وهو كاردينال إيطالي لكنه في عمره 59 ومن الصعب انتخابه لأنه يُعد من الشباب.