Advertisement

لبنان

جيفرز باقٍ وبَدَل الجنرال .. اثنان...المهمّة ضبط الوضع الميداني

Lebanon 24
30-04-2025 | 22:28
A-
A+
Doc-P-1354168-638816741522937278.jpg
Doc-P-1354168-638816741522937278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار": كما كان متوقعاً، جال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار الجنرال جيفرز على الرؤساء الثلاثة، وكان ملف تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين، الطبق الرئيسي على طاولة المحادثات، في ظل معطى استجد على هذه اللجنة التي انتقلت رئاستها من  يد جيفرز الى خلفه مايكل ليني.
Advertisement
هذا التطور فُسّر بأنه يهدف إلى توجيه رسالة إلى السلطات اللبنانية حيال جدية التعامل الأميركي مع الملف اللبناني، بعدما شكل الغياب المستمر لجيفرز عن لبنان نقطة انزعاج لبناني ومن أعضاء اللجنة الآخرين الموجودين في لبنان والذين يقومون بالعمل عن قرب، فيما جيفرز يتولى المتابعة والتنسيق، وإنما عن بعد!
لم تصحّ الانطباعات عن خلفية تنحي جيفرز عن رئاسة اللجنة، كما تردد في الأوساط السياسية التي عزت الأمر إلى أن الرجل سيعود إلى التفرغ لمهمات جديدة ضمن غرفة العمليات التي يعمل فيها وتتطلب منه تفرغًا أكبر.
وتشير المعلومات المتوافرة لـ "النهار" إلى أن جيفرز لم يتخلَ عن رئاسة اللجنة، بل سيبقى مشرفًا على سير عملها، فيما سيكون ليني الرئيس المقيم في لبنان، ما يعني أنه سيكون هناك "جنرالان" يتوليان اللجنة، بما يؤكد أن التزام الملف اللبناني مستمر أميركيا، لا بل مضاعف، ولن يكون عبر الفضاء الافتراضي، بل من خلال مسؤول موجود في لبنان، وزيارات مكوكية لجيفرز للمتابعة عن كثب.
وبحسب مصادر شاركت في الاجتماعات، فإن هدف واشنطن من تعزيز وجودها في لبنان عبر وجود ضابطين برتبة لواء من ضمن قيادة المنطقة الوسطى، يكمن في قرارها ضبط الوضع الميداني جنوبًا.
وتضيف المعلومات أنه لا يزال هناك بعض الثغرات في إنهاء انتشار الجيش جنوب الليطاني كي يتسنى البدء بالمرحلة الثانية في شماله، وصولًا إلى كل الأراضي اللبنانية التي يشملها الاتفاق.
وأمام شكاوى المسؤولين اللبنانيين من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كانت لفتة ردة فعل الوفد الأميركي الذي عبّر عن استياء وعدم ارتياح بعد التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، وسط معلومات عن نفي الجانب الأميركي أن تكون إسرائيل قد طلبت الإذن من واشنطن للقيام بغاراتها، مع تشديد على أن هذا الأمر لا يدخل في عمل الإدارة وليس من ضمن واجبها.
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار الاميركي جاسبر جيفرز يتوجه في هذه الاثناء الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية وسيتم الاعلان عن اسم الجنرال الاميركي الجديد الذي سيخلف جيفرز (الجديد)
lebanon 24
01/05/2025 13:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز والسفيرة الاميركية والوفد المرافق الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
01/05/2025 13:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شدّد خلال لقائه الجنرال جيفرز على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال الخمس
lebanon 24
01/05/2025 13:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنرال جفيرز زار الرئيس عون وعرّفه على خلفه الجنرال مايكل جي ليني لأنّ لديه مهام أخرى في اليمن (mtv)
lebanon 24
01/05/2025 13:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2025-05-01
06:36 | 2025-05-01
06:34 | 2025-05-01
06:11 | 2025-05-01
06:09 | 2025-05-01
06:00 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24